Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Unfallflucht

Unbekannter beschädigt geparkten MINI Countryman

Straelen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte bereits am Sonntag (3. März 2024) zwischen 18:40 Uhr 20:50 Uhr in Straelen auf dem Parkplatz eines großen Discounters am Beginenpad einen geparkten MINI Countryman. Vermutlich beschädigte der unbekannte beim Aus- oder Einparken den MINI an der rechten Fahrzeugseite und verließ anschließend unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell