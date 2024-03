Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Verkehrsunfall

S-Pedelec kollidiert mit Heck eines LKW

Kalkar (ots)

Am Donnerstagmorgen (14. März 2024) gegen 06:05 Uhr kam es im Kreisverkehr der Bahnhofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem S-Pedelec und einem LKW, in dessen Folge der 52-jährige S-Pedelecfahrer aus Kalkar schwere Verletzungen erlitt. Der Kalkarer fuhr auf dem Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Kleve, als er entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr einfuhr um ihn in Richtung Gocher Straße wieder zu verlassen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 72-jähriger LKW-Fahrer aus Bottrop von der Gocher Straße in den Kreisverkehr ein. Der 52-Jährige querte hinter dem bereits einfahrenden LKW die Gocher Straße, kollidierte aus bisher ungeklärten Gründen mit dem Heck des LKW und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der S-Pedelecfahrer schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt. (as)

