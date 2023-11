Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Räuber entkommt nach Bedrohung mit Messer - Zeugenaufruf

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 32-jähriger Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 9 Uhr, wie eine unbekannte Person ein Fahrzeug in der Leibnizstraße öffnete, eine Geldbörse an sich nahm und umgehend flüchtete. Ein weiterer 42-jähriger Zeuge verfolgte den unbekannten Täter und stellte ihn vor einer Tiefgarage. Im Rahmen der Konfrontation zog der Unbekannte zwei Messer aus seiner Tasche und drohte dem 42-Jährigen damit. Aufgrund der Bedrohung sah der 42-Jährige von dem weiteren Festhalten des bislang unbekannten Täters ab, sodass dieser flüchtete. Eine eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos. Wie hoch der entstandene Diebstahlsschaden ist, ist bislang unbekannt.

Weitere Zeugen, die den Tathergang beobachtet haben und Hinweise auf die Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden, unter: 0621-174 4444.

