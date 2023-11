Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ladenburg/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach in dem Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 12 Uhr, bis Dienstagabend, 21:40 Uhr, in ein Anwesen in der Ausoniusstraße ein. Die Täter entwendeten Schmuck und Wertgegenstände im Wert eines unteren vierstelligen Betrags. Zutritt verschafften sich die Unbekannten womöglich gewaltsam über die Terrassentür. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell