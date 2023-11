Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener entblößt sich auf der Hauptstraße

Heidelberg (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord fiel am Dienstag um kurz nach 21:30 Uhr ein Mann auf, der am Bismarckplatz ohne erkennbaren Grund herumschrie und wahllos auf Gegenstände schlug. Als die Streife den Mann anhalten und nach seinem befremdlichen Benehmen befragen wollte, blieb dieser nicht stehen, sondern setzte gänzlich unbeeindruckt mit seinem Tun fort und lief in die Hauptstraße weiter. Erst nachdem die Streife den Mann an den Armen ergriff, blieb er stehen. Auf seine Personalien angesprochen, zog der augenscheinlich betrunkene Mann seine Hose herunter und entblößte trotz zahlreicher Passanten seinen Unterleib. Auf Grund seines uneinsichtigen und störenden Verhaltens sowie einer erheblichen Alkoholisierung nahm die Streife den Mann in Gewahrsam. Nach einer ärztlichen Begutachtung konnte der 31-Jährige seinen Rausch dann in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell