Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Trickdieb schleicht sich in Büroraum ein - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Um kurz nach 18:30 Uhr meldete sich am Dienstag ein unbekannter Mann am Büro des Verantwortlichen einer Parkgarage in der Schneidmühlstraße. Er gab vor, dass es Probleme mit einer steckengebliebenen EC-Karte in einem Kassenautomaten gäbe. Der Verantwortliche begab sich daraufhin in das zweite Untergeschoss, um dort den Fehler zu beheben. Diese Abwesenheit nutzte der Unbekannte um in das Büro einzudringen und dort Bargeld sowie ein Mobiltelefon zu entwenden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Diebstahl. Der Unbekannte wird als knapp 180 cm groß und mit schlanker Statur beschrieben. Er trug eine Brille und einen langen, dunklen Mantel. Vom Erscheinungsbild entsprach er dem mitteleuropäischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221-1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell