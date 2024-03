Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Unbekannter macht sich an geparkten Fahrzeugen zu schaffen

Freiburg (ots)

Über das vergangene Wochenende (23.-25.03.2024) hat sich ein Unbekannter an geparkten Fahrzeugen in Bonndorf zu schaffen gemacht. Verschiedene Innenräume wurden durchwühlt, nach dem jetzigen Kenntnisstand aber nichts entwendet. In der Nacht auf Montag, gegen 02:30 Uhr, war ein Mann in der Rothausstraße bei einem Diebstahlsversuch beobachtet worden. Von diesem liegt folgende Beschreibung vor: ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, lichtes blondes Haar. Der Tatverdächtige trug eine blaue Steppjacke und eine Bluejeans. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Bonndorf, Tel. 07703 9325-0, entgegen.

