Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Radfahrer durch Zusammenstoß mit PKW leicht verletzt

Güstrow (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 07:50 Uhr in Güstrow an der Einmündung Eisenbahnstraße zum Paradiesweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 67-jähriger Deutscher befuhr mit seinem Opel die Speicherstraße, bog nach links auf die Eisenbahnstraße ein, um kurz danach nach rechts in den Paradiesweg abzubiegen. Dabei übersah er einen auf dem Geh- und Radweg aus Richtung Bahnübergang kommenden Fahrradfahrer und stieß mit diesem an der Einmündung zusammen. Der 15-jährige Deutsche verletzte sich durch den Unfall leicht am Kopf und wurde vor Ort durch eine RTW-Besatzung medizinisch versorgt. Er wurde zur weiteren ärztlichen Behandlung in das KMG Klinikum Güstrow verlegt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1500EUR geschätzt. Gegen den 67-jährigen Unfallverursacher wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell