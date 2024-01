Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht Verkehrsunfall und flüchtet anschließend vom Unfallort

Friedland (ots)

Am 27.01.2024 wurde durch eine Bewohnerin der Ortschaft Bargensdorf um 08:14 Uhr ein auf der Straße abgestellter PKW des Herstellers Mercedes-Benz gemeldet. Die Hinweisgeberin gab an, dass der PKW so ungünstig stehe, dass von ihm eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer ausgeht. Als die Polizeivollzugsbeamten an der Gefahrenstelle eintrafen, konnten sie erhebliche Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite feststellen. Des Weiteren fehlte das vordere rechte Rad des Fahrzeuges. Aufgrund der Spurenlage war ein vorangegangener Verkehrsunfall anzunehmen. Da sich jedoch keine Person in unmittelbarer Nähe zum PKW befand, wurde die Halteranschrift aufgesucht. Dort trafen die Einsatzkräfte auf eine 60-jährige deutsche Staatsangehörige. Sie räumte ein, den PKW gegen Mitternacht geführt zu haben. Hierbei habe sie einen Unfall verursacht und im Anschluss den PKW in der Ortschaft abgestellt. Den genauen Unfallort konnte sie nicht mehr benennen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihr um 08:51 Uhr einen Wert von 0,60 Promille. Um den Alkoholisierungsgrad zurückrechnen zu können wurde eine doppelte Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg durchgeführt. Unterstützungskräfte aus dem Polizeihauptrevier Neubrandenburg konnten derweilen die Unfallstelle ausfindig machen. Diese befand sich ca. einen Kilometer vor dem Auffindeort des PKW. Die Fahrzeugführerin ist dort mit einer Schutzplanke kollidiert, wobei der PKW derart beschädigt wurde, dass dieser nur noch durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden konnte. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Die Fahrzeugführerin muss sich nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

