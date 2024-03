Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Auto kommt im Gebüsch zum Stehen - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 25.03.2024, gegen 16:30 Uhr, ist auf der B 314 in Höhe von Wutöschingen-Ofteringen ein Auto erst in einem Gebüsch zum Stehen gekommen. Der 40-jährige Fahrer war nach links von der Straße geraten. Das Auto touchierte zunächst einen Leitpfosten, fuhr eine Böschung hinab und kam über dem angrenzenden Gleiskörper in einem Gehölz zum Stillstand. Dabei zog sich der Fahrer leichte Schnittverletzungen zu, die an der Unfallstelle von angerückten Rettungsdienst versorgt wurden. Der Beifahrer überstand den Unfall unversehrt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Auch die Bahngleise wurden beschädigt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste Erdreich abgetragen werden. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz.

