POL-OH: Viel zu schwer, deutlich zu hoch, Ladung zum Teil völlig ungesichert - Polizei stoppt Stammholztransport in Alsfeld-Eifa

Fulda (ots) - Einbruch in Kindertagesstätte Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (30.11.) in eine Kindertagesstätte in der Bonifatiusstraße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten die Innenräume. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede ...

