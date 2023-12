Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl - Kennzeichen gestohlen

Dieseldiebstahl

Bad Hersfeld. Rund 100 Liter Diesel stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (30.11.) aus einem weißen Mercedes Benz-Lkw. Zur Tatzeit stand das Fahrzeug auf einem Abstellplatz neben einem Lebensmittelgeschäft in der Friedloser Straße. Das Diebesgut hat einen Wert von circa 170 Euro. Außerdem entstanden etwa 100 Euro Sachschaden an dem Lkw. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld. Die beiden amtlichen Kennzeichen HR-AT 128 eines roten Audi A6 Avant entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochabend (29.11), gegen 20.30 Uhr und Donnerstagnachmittag (30.11.), gegen 15 Uhr. Im Tatzeitraum stand das Auto im Erlenweg im Stadtteil Johannesberg. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

