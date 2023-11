POL-OH: Waffen und Betäubungsmittel im Gesamtwert von etwa 570 Euro beschlagnahmt

Osthessen (ots) - FD Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! Fulda. Ein schwarzer Opel Mocca wurde am Mittwoch (29.11.), gegen 19:30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Opel war in der Straße "Am Rain" entgegengesetzt der Fahrtrichtung unmittelbar neben der Hausnummer 13 am Fahrbahnrand zum ...

mehr