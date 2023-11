Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Fulda. Ein schwarzer Opel Mocca wurde am Mittwoch (29.11.), gegen 19:30 Uhr, von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Opel war in der Straße "Am Rain" entgegengesetzt der Fahrtrichtung unmittelbar neben der Hausnummer 13 am Fahrbahnrand zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Fahrzeug in die Straße "Am Rain" ein und wollte aus der Sackgasse wieder rückwärts herausfahren. Hierbei beschädigte er den geparkten Opel an der rechten Front. Anschließen entfernte sich der Unfallverursacher, welcher mit einem Lieferfahrzeug eines Logistikunternehmens unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bebra. Am Dienstag (28.11.), in der Zeit von 15.30 Uhr bis 18.25 Uhr, parkte eine Opel-Corsa-Fahrerin aus Bebra ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Goethestraße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr vermutlich die Goethestraße aus Richtung Friedländer Straße kommend in Richtung Schützenweg. Hierbei streifte er im Vorbeifahren den geparkten Pkw. Der entstandene Schaden beträgt rund 150 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Rotenburg. Eine Fahrzeugführerin aus Wildeck parkte ihren braunen Kia-Kombi am Dienstag (28.11.), in der Zeit von 7 Uhr bis 16 Uhr, ordnungsgemäß auf einem Parkplatz in der Straße "Am unteren Höberück". Nachdem sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Beifahrerseite ihres Pkw erheblich verkratzt war. Auch hier entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Alleinunfall mit leichtverletzter Person

Lauterbach. Eine 49-jährige Frau aus Alsfeld war am Dienstag (28.11.), gegen 17.15 Uhr, mit ihrem schwarzen Mercedes C 200 auf der B 254 von Maar kommend in Richtung Reuters unterwegs. Auf winterlicher Fahrbahn kam sie aus unklarer Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.200 Euro. Die 49-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Polizeistation Alsfeld

