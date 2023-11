Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autoreifen gestohlen - Versuchter Einbruch in Kellerwohnung

Autoreifen gestohlen

Fulda. In der Adenauerstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (29.11.) alle vier Räder einer Mercedes V-Klasse im Wert von rund 2.000 Euro. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Kellerwohnung

Hünfeld. In der Kleistraße versuchten Unbekannte zwischen Montagmorgen (27.11.), gegen 4 Uhr und Mittwochmittag (29.11.), gegen 13.30 Uhr, in eine Kellerwohnung einzubrechen. Die Täter verursachten rund 50 Euro Sachschaden an der Eingangstür. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

