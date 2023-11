Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeugbrand nach technischem Defekt auf der BAB A4, FR Erfurt. Fahrzeuggespann gerät aus ungeklärter Ursache in Brand

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am 30.11.2023, gegen 03:15 Uhr, geriet ein Sattelzug auf der Bundesautobahn 4 zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Anschlussstelle Bad Hersfeld - vermutlich durch einen technischen Defekt - in Brand. Die Brandstelle befand sich direkt auf der Autobahnbrücke, welche über die Bundesstraße B62 führt. Durch die starke Flammenentwicklung fielen brennende Teile der Ladung, sowie des Fahrzeugs auf die darunterliegende Bundesstraße. Diese wurde ebenfalls kurzzeitig voll, danach einseitig in Richtung Niederaula bis 05:20 Uhr gesperrt. Durch die Löscharbeiten auf der BAB4 floss Löschwasser auf die Bundesstraße B62. Dies sorgte für Eisglätte auf der Fahrbahn, was wiederum den Einsatz der Straßenmeisterei erforderlich machte.

Der 34-jährige Fahrer aus Thüringen konnte sich aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr Kirchheim konnte der Brand gegen 04:30 Uhr gelöscht werden. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in beide Fahrtrichtungen von ca. 03:35 Uhr bis ca. 04:55 Uhr voll gesperrt werden. Ab 04:55 Uhr wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Westen wieder frei-gegeben. Die Fahrtrichtung Osten bleibt weiterhin voll gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer, die zwischen dem Kirchheimer Dreieck und der Brandstelle standen konnten ab 05:30 Uhr an der Brandstelle vorbeifahren und ihre Fahrt fortsetzen.

Am Fahrzeug und an der Fahrbahn entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 EUR.

