Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht!

Fulda. Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Mittwoch (29.11.), gegen 1.10 Uhr, die Mackenrodtstraße in Fahrtrichtung Marquardstraße. An der dortigen Kreuzung bog er nach links in die Marquardstraße ein. Hierbei kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die dortige Ampelanlage. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, welcher mit einer schwarzen Mercedes C-Klasse unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (24.11.), um 10:55 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit seiner Sattelzugmaschine die B 62 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Bad Hersfeld. Dabei befand er sich auf der linken von zwei Fahrspuren. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Saale-Holzland-Kreis befand sich mit seinem Fahrzeug auf gleicher Höhe auf dem rechten Fahrstreifen. Der Führer der Sattelzugmaschine führte vom linken Fahrstreifen auf den rechten Fahrstreifen einen Fahrstreifenwechsel durch. Dabei touchierte er den Pkw am Heck mit seiner Stoßstange. Der Pkw drehte sich durch den Anstoß über die linke Seite und die Sattelzugmaschine schob den Pkw vor sich her. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Montag (27.11.), um 15:25 Uhr, befuhren ein 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und eine 25-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld in genannter Reihenfolge die Meisebacher Straße. Kurz vor dem Kreisverkehr musste der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die 25-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.500,00 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Bebra-Breitenbach. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer rangierte am Montag (27.11.), gegen 7.30 Uhr, mit einem unbekannten Fahrzeug im Kreuzungsbereich Kleebergstraße / Am Höberück und fuhr gegen den auf dem Gehweg befindlichen Stromkasten sowie ein Straßenschild. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

VB

Verkehrsunfallflucht am 29.11.2023

Alsfeld. Am Mittwoch (29.11.) wurde gegen 12 Uhr ein silberner Mercedes auf der B 62 zwischen Leusel und Alsfeld von Eisplatten beschädigt, welche von dem Dach eines weißen LKWs herunterfielen. Der LKW führte seine Fahrt in Richtung Alsfeld fort. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Polizei Alsfeld bittet um Hinweise unter der Tel. 06631 974 0.

Polizeistation Alsfeld

