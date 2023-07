Coesfeld (ots) - Unbekannte haben an der Straße Am Dorn in Seppenrade vier Gullydeckel ausgehoben. Sie warfen diese in angrenzende Gärten. Der genaue Tatzeitraum steht nicht fest. Jedoch entdeckten Anwohner die Gullydeckel am Freitag (21.07.23) gegen 6 Uhr. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

