POL-OH: Haschisch bei Wohnungsdurchsuchung sichergestellt

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Mehrfamilienhaus Bad Hersfeld. Zwischen 9.15 Uhr und 14.10 Uhr, brachen Unbekannte am Freitag (24.11.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alsfelder Straße in Asbach ein. Mitsamt einer noch unbekannten Menge an Bargeld flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen etwa 240 ...

