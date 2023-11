Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Frontalzusammenstoß zwischen Lkw und Pkw - Fahrer eingeklemmt

Fulda (ots)

Am Mittwoch (29.11.2023) kam es gegen 02.50 Uhr im Industriegebiet im nördlichen Randbereich von Fulda zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Petersberg befuhr mit einem Lkw Daimler Actros die Daimler-Benz-Straße aus Richtung Lehnerzer Straße kommend. Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hofbieber befuhr die Daimler-Benz-Straße mit seinem Pkw Audi A6 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aufgrund rechtsseitig geparkter Lastzüge, wechselte der Lkw-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, um an den stehenden Lkw vorbeizufahren. Bei dem Überholmanöver kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Audi wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mittels hydraulischen Geräts aus dem Fahrzeugwrack gerettet werden. Nach einer ärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Fahrer schwer verletzt (nicht lebensbedrohlich) in ein Krankenhaus verbracht. Da der Verdacht des Alkoholkonsums bei dem Audi-Fahrer bestand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Lkw-Fahrer blieb durch das Unfallgeschehen unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell