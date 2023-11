Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit drei Verletzten

Grebenhain (ots)

Ein 24-jähriger Audi-Fahrer aus Grebenhain war am Dienstag (28.11.), gegen 9.25 Uhr, auf der L 3168 von Ilbeshausen in Richtung Grebenhain unterwegs. Auf winterlicher Straße brach dem Fahrzeugführer derzeitigen Erkenntnissen nach in einer Linkskurve das Heck aus, wodurch dieser mit der Fahrzeugfront in den Gegenverkehr geriet. Dort stieß der 24-Jährige seitlich mit dem Mercedes eines entgegenkommenden 55-Jährigen aus Wächtersbach zusammen. Durch den Aufprall wurden die beiden Fahrzeugführer und der Beifahrer des Mercedes - ein 30-jähriger Mann aus Brachttal - verletzt und kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 43.000 Euro.

Julissa Sauermann

