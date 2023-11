Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wiederkehrende Kontrollen in Bad Hersfeld und Bebra - Einbruch in Baucontainer

Wiederkehrende Kontrollen in Bad Hersfeld und Bebra

Bad Hersfeld/Bebra. Die Polizei Osthessen führt in unregelmäßigen Abständen gemeinsame Kontrollen mit ihren Sicherheitspartnern durch - so auch am vergangenen Donnerstag (23.11.) in Bad Hersfeld sowie Bebra.

Unter Federführung der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg, kontrollierten Beamte der Kriminalpolizei Bad Hersfeld - gemeinsam mit Zoll, Bauamt, Gewerbeamt und Ordnungsamt des Landkreises. Hintergrund sind unter anderem vermehrte Feststellung der Ordnungsbehörden von Verstößen gegen die öffentliche Ordnung - wie beispielsweise durch Alkoholkonsum, lautstarkes Verhalten von Jugendgruppen oder dem offensichtlichen Dealen von Drogen.

Mitunter stellten die Beamte mehrere Geschäftsadressen fest, bei denen die Verstöße gegen Bauordnungen und gewerberechtliche Auflagen vorlagen. Außerdem ergaben sich hieraus Ermittlungen hinsichtlich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervorschriften. Darüber hinaus nahmen die Beamten den Jugendschutz in beiden Städten ins Visier. Insgesamt wurden rund 50 Personen kontrolliert und mehrere Platzverweise ausgesprochen.

Auch künftig wird die Polizei mit den Sicherheitspartnern gleichgelagerten Kontrollen durchführen.

Einbruch in Baucontainer

Bad Hersfeld. Auf bislang nicht bekannte Weise gelangten unbekannte Täter am Samstag (25.11.), gegen 21.45 Uhr, auf das umzäunte Gelände eines Recyclingplatzes in der Verlängerung der Wippershainer Straße in Hohe Luft. Dort hebelten sie das Fenster eines Baucontainers auf und entwendeten aus dem Inneren rund 20 Euro Münzgeld. Es entstand Sachschaden von rund etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

