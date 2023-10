Konstanz (ots) - Am Dienstagmittag hat ein unbekannter Trickdieb mehrere Bewohner eines Wohnblocks in der Fischenzstraße bestohlen. Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an den Wohnungstüren und zeigte, ohne ein Wort zu sprechen, einen Notizblock mit gelbem Aufdruck, schwarzer Schrift und Passbild vor. Anschließend trat er wortlos ein, ging von Raum zu Raum, machte sich Notizen und ...

mehr