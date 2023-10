Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Trickdieb unterwegs (17.10.2023)

Konstanz (ots)

Am Dienstagmittag hat ein unbekannter Trickdieb mehrere Bewohner eines Wohnblocks in der Fischenzstraße bestohlen. Im Zeitraum zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an den Wohnungstüren und zeigte, ohne ein Wort zu sprechen, einen Notizblock mit gelbem Aufdruck, schwarzer Schrift und Passbild vor. Anschließend trat er wortlos ein, ging von Raum zu Raum, machte sich Notizen und verließ dann die Wohnungen wieder. In der Folge stellten die Bewohner das Fehlen diverser Wertgegenstände fest.

Zu dem unbekannten Dieb liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: männlich, etwa 30-40 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß. Bekleidet war er mit einem dunkelgrauen Jogginganzug mit roten Streifen an der Hose, Schiebermütze, Mundschutz.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder denen der unbekannte Mann aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell