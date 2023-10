POL-KN: (Ebringen, Lkr. Konstanz) Kerze löst Feuerwehreinsatz aus (18.10.2023)

Rielasingen-Worblingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag versucht in ein Wohnhaus in der Poststraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 8 Uhr versuchte der Unbekannte die Hauseingangstür aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. An der Tür entstand dadurch ein ...

mehr