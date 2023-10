Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Frau vergisst Handtasche im Bus - Unbekannter entwendet Bargeld (14.10.2023)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl in einem Bus zwischen Stockach und Singen am Samstagnachmittag. Eine 42-Jährige fuhr gegen 15 Uhr mit einem Bus der Linie 400 von Stockach nach Singen. Während der Fahrt wechselte die Frau mit ihren Kindern den Platz und vergaß dabei ihre Handtasche, was ihr jedoch erst an der Haltestelle in Singen auffiel. Bei der Absuche des Busses fanden sie die Handtasche an einem ganz anderen Platz wieder auf, wobei aus dem Geldbeutel mehrere hundert Euro fehlten. Zu der Frau, die den Platz an dem die Tasche lag kurz zuvor verlassen hatte, liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25 Jahre alt, schulterlange, hellbraune Haare, zwei Nasenpiercings. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Pullover.

Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, entgegen.

