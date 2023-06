Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkscheinautomat beschädigt

Hildburghausen (ots)

Ein unbekannter Täter versuchte in der Zeit von Montagmittag bis Dienstagmorgen einen Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz der Stadtverwaltung in der Clara-Zetkin-Straße in Hildburghausen aufzubrechen. An den Inhalt kam der Unbekannte nicht, jedoch beschädigte er den Automaten nicht unerheblich. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell