Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Ein 23-jähriger Motorradfahrer wurde am Donnerstag, gegen 20.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Sternstraße schwer verletzt. Der Mann stand zur Unfallzeit mit seiner Kawasaki an der rotlichtzeigenden Ampel in Höhe der Martin-Luther-Straße. Ein 31-Jähriger näherte sich von hinten mit einem Seat und fuhr aus ungeklärten Gründen auf das Motorrad auf. Der 23-Jährige musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine Kawasaki ist nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Die Sternstraße blieb bis zum Zwecke der Unfallaufnahme bis etwa 21.20 Uhr voll gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15000 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell