Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht!

Eichenzell. Ein blauer 3er BMW wurde am 18. November von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der BMW war gegen 17.35 Uhr in Eichenzell-Löschenrod, Oberfeld 1, auf dem Parkplatz eines Gartencenters ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Rückwärtsfahren den geparkten BMW und beschädigte diesen. Hierbei wurde er von Passanten beobachtet, welche anschließend den BMW-Fahrer über den Vorfall informierten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Die Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Philippsthal. Am Dienstag (21.11.), in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Parkstraße von der Mühlstraße herkommend in Richtung Brückenstraße. Vor der Hausnummer 2 geriet der unbekannte Fahrer nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne und einen Bauzaun. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Haunetal. In der Zeit vom Samstag (25.11.), 22:30 Uhr, bis Sonntag (26.11.), 11:15 Uhr, parkte eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Haunetal ihr Fahrzeug, einen grünen Skoda Fabia, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Straße "Am Mühlweg" Höhe Hausnummer 10. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte mutmaßlich beim Vorbeifahren den abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Heringen. Am Montag (27.11.), gegen 18 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Gotha mit seinem Lieferfahrzeug die L 3306 aus Richtung Heringen/Bengendorf in Richtung Wildeck/Hönebach. In einer Rechtskurve kam er auf schneebedeckter, winterglatter Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr abgeholzte Baumstämme, prallte schließlich gegen einen Baum und kam dort zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell