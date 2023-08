POL-FR: Weil am Rhein: Einbruchsversuche in der Hauptstraße

Freiburg (ots) - Eine 49-jährige Autofahrerin ist mit ihrem Pkw am Montag, 21. August 2023, gegen 9.15 Uhr mit einer Straßenbahn in der Rieselfeldallee kollidiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen missachtete die Autofahrerin das Rotlicht einer Ampelanlage und stieß daraufhin beim Linksabbiegen in die Jean-Monnet-Straße mit der in gleiche Richtung fahrenden Straßenbahn zusammen. Der Gesamtsachschaden an beiden ...

