Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Klein-Transporter kollidiert mit Gefahrgut-Sattelzug - BAB 5 Richtung Norden vollgesperrt

Breitenbach am Herzberg (ots)

Am Dienstag (28.11.), gegen 7.40 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 5, Fahrtrichtung Norden, zwischen der Anschlussstelle Alsfeld-Ost und dem Hattenbacher Dreieck in Höhe der Gemarkung Breitenbach am Herzberg.

Der 37-jährige Fahrer eines Mercedes Vito aus Dillenburg geriet auf schneebedeckter Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen ins Schleudern und prallte gegen den rechts neben ihm fahrenden Sattelzug eines 51-Jährigen aus Ellrich. Durch den Anstoß geriet der Sattelzug ebenfalls ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab stieß mit der linken Seite seines Aufliegers seitlich gegen die Stützmauer der Fahrbahnteilung. Beide Fahrzeuge blieben auf der linken und mittleren Fahrspur stehen und waren nicht mehr fahrbereit. Die beteiligte Sattelzugmaschine knickte zur Seite weg und verkantete sich.

Durch den Unfall kam es zu auslaufenden Betriebsstoffen in unbekannter Menge. Zur Fahrbahnreinigung wurde die Feuerwehr Alsfeld alarmiert, welche nach ihrem Eintreffen eine Vollsperrung einrichtete. Die BAB 5 musste für die Dauer einer halben Stunde voll gesperrt werden. Eine Umleitungsempfehlung bestand ab der Anschlussstelle Alsfeld-Ost über die B62 in Richtung Bad Hersfeld.

Die Fahrzeuginsassen kamen weitestgehend mit dem Schrecken davon und wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Nach Abschluss der Reinigungsarbeiten konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 120.000 Euro. Der Silo-Auflieger des Sattelzuges war mit Kohlenstaub (Kohle oder Ruß) befüllt. Die als Gefahrstoff deklarierte Substanz trat jedoch nicht aus.

Neben einer Funkstreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld waren die Feuerwehr Alsfeld sowie ein Rettungswagen vor Ort eingesetzt.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

