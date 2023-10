Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Motorradfahrer kommt aufgrund einer Ölspur ins Schleudern - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Mit seinem Motorrad befuhr am Samstag, 30.09.2023 gegen 11.15 Uhr ein 52 Jahre alter Mann die Adelsberger Straße (L140) von Zell kommend in Richtung Adelsberg. In einer Linkskurve geriet er aufgrund einer Ölspur ins Schleudern und kollidierte mit einem Hang am rechten Fahrbahnrand. Der 52-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. An seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, sie musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher der Ölspur machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07621 98000 zu melden.

