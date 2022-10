Polizei Köln

POL-K: 221020-2-K Obdachlose mit Schießkugelschreiber verletzt - Mordkommission

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Mittwochabend (19. Oktober) soll ein mutmaßlich psychisch kranker Mann (61) am Kölner Hauptbahnhof in der Altstadt-Nord mit einem sogenannten Schießkugelschreiber auf mindestens drei obdachlose Männer geschossen und dabei zwei von ihnen verletzt haben. Ein 34-jähriger Geschädigter musste mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gefahren werden. Sein 40 Jahre alter Begleiter trug leichte Handverletzungen davon.

Unmittelbar nach der Tat gegen 22.15 Uhr nahmen Bundespolizisten den Angreifer noch am Ort des Geschehens fest und beschlagnahmten bei ihm die als Kugelschreiber getarnte Tatwaffe sowie ein Messer. Da gegen den 34-jährigen Verletzten ein Haftbefehl vorlag, nahmen die Polizisten auch ihn fest. Die Kripo Köln hat eine Mordkommission eingerichtet. Deren Ermittlungen dauern an. (cg/al)

