Polizei Köln

POL-K: 221020-1-K Drei Männer nach versuchtem Katalysatoren-Diebstahl in Ossendorf festgenommen

Köln (ots)

Polizisten haben am Mittwochabend (19. Oktober) in Köln-Ossendorf drei Männer (16, 30, 33) nach einem versuchten Katalysatoren-Diebstahl gestellt und festgenommen.

Gegen 21 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge (26) die Polizei alarmiert, nachdem er beobachtet hatte, wie sich das Trio an einem auf der Heinrich-Bürgers-Straße geparkten Mercedes CLK 200 zu schaffen machte. Als es dabei von vorbeilaufende Passanten gestört wurde, stiegen die Männer in einen VW Polo und fuhren in Richtung Ossendorf davon. Eine aufmerksame Streife erkannte den gesuchten Kleinwagen kurz darauf wieder und stoppte das Fahrzeug samt der Insassen auf der Hugo-Eckener-Straße. Anschließend durchsuchten die Beamten ihren Fluchtwagen und stellten das Auto sowie eine Säbelsäge und einen Wagenheber als Tatwerkzeuge sicher.

Die drei Festgenommen, die aus Bosnien und Herzegowina stammen, müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls sowie des Verdachts des illegalen Aufenthalts verantworten. Gegen den 16-Jährigen, der am Steuer des Fluchtwagens saß, fertigten die Beamten zusätzlich eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Das Kriminalkommissariat 74 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit Zusammenhänge zu anderen Diebstählen im Stadtgebiet. (mw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell