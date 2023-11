Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Rüttelplatte gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. Zwischen 9.15 Uhr und 14.10 Uhr, brachen Unbekannte am Freitag (24.11.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alsfelder Straße in Asbach ein. Mitsamt einer noch unbekannten Menge an Bargeld flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Sie hinterließen etwa 240 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rüttelplatte gestohlen

Rotenburg a.d. Fulda. Eine Rüttelplatte im Wert von circa 5.200 Euro stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag (23.11.) und Samstag (25.11.) von einer Baustelle in der Straße "Am Sportplatz" in Lispenhausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Baumaschine zur Tatzeit mittels einer Kette an einem Bagger gesichert gewesen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

