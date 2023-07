POL-EU: Öffentlicher Brunnen mit Spülmittel verunreinigt

Mechernich (ots) - Am Nachmittag des 28.07.23 ist einem 71-Jährigen aus Mechernich die Geldbörse entwendet worden - sie tauchte kurze Zeit später wieder auf. Gegen 15:30 Uhr saß der 71-jährige Mechernicher in einem Café in der Innenstadt und war mit anderen Gästen in eine Unterhaltung vertieft. Sein Portemonnaie lag dabei sichtbar auf dem Tisch. Plötzlich ergriff ein junger Mann in einem weißen Jogginganzug im ...

mehr