Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw kommt von Fahrbahn ab und in der Delme zum Stehen

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 24. November 2023, 08:00 Uhr, ist ein junger Mann mit einem Pkw von einer Straße ab- und in der Kleinen Delme zum Stillstand gekommen.

Der 20-jährige Delmenhorster befuhr mit einem BMW den Burggrafendamm in Richtung Brauenkamper Straße und geriet aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Er kam mit dem Pkw in Höhe der Einmündung "Am Stadtbad" nach links von der Fahrbahn ab und nach einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Baum in der Kleine Delme zum Stillstand.

Der junge Mann blieb unverletzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste aufwendig mit einem Kran geborgen werden. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 7.000 Euro. Zu einem Austritt von Betriebsstoffen in das Gewässer ist es nicht gekommen. Die Feuerwehr rückte aber vorsichtshalber zum nahen Unfallort aus.

