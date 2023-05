Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim-Rippenweiher/Rhein-Neckar-Kreis: Mit 2,3 Promille auf Gaststättenparkplatz Unfall verursacht

Weinheim (ots)

Ein betrunkener Autofahrer unterschätzte am Sonntagabend nach dem Besuch eines Restaurants in der Odenwaldstraße die Wirkung der zu sich genommenen Alkoholgetränke und kollidierte beim Ausparken mit einem dort abgestellten Hyundai. Um kurz nach 19 Uhr alarmierte der Besitzer des Hyundais die Polizei, nachdem er auf den Unfall vor dem Lokal aufmerksam wurde. Sofort bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten, dass der 58-jährige Unfallverursacher massiv unter dem Einfluss von Alkohol stand, was ein Atemalkoholtest letztlich auch bestätigte. Der Mann hatte 2,3 Promille, weshalb ihm auf dem Polizeirevier Weinheim eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Wie lange er den "Lappen" nun abgeben muss, wird in einem eingeleiteten Strafverfahren entschieden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell