POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fußgänger bei Verkehrsunfall im Stadtgebiet verletzt

Delmenhorst (ots) - Zwei Personen wurden am Donnerstag, 23. November 2023, gegen 07:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee leicht verletzt. Zur Unfallzeit befuhr ein 47-jähriger Mann aus Delmenhorst mit einem Ford die Bergedorfer Landstraße in Richtung Steinkimmen. Er wollte nach links in die Straße "Ohe" abbiegen, musste aufgrund von Gegenverkehrs aber ...

mehr