POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Erneuter Zeugenaufruf nach versuchten Totschlag auf der B 212 in Brake

Bereits am Sonntag, 12. November 2023, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 212, im Bereich des Golzwarder Kreuzes zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen 34-jährigen Braker. Die Tat wurde nach ersten Ermittlungen der Polizei von der zuständigen Staatsanwaltschaft Oldenburg als versuchter Totschlag eingestuft.

Die Polizei Brake sucht weiterhin nach möglichen Zeugen des Vorfalls.

Die 34-jährige Frau war mit einem Pkw-Audi in grau unterwegs, der 34-jährige Mann lenkte ein älteres Pkw-Mercedes-Benz Modell in grau.

Des Weiteren konnte zwischenzeitlich ermittelt werden, dass unmittelbar bevor der 34-Jährige seinen Pkw in den Gegenverkehr lenkte, ein Pkw-Caddy in weiß aus Richtung Brake, am Golzwarder Kreuz, von der B 212 nach links in Richtung Ovelgönne abgebogen ist. Der Pkw-Caddy soll mit einer Firmenadresse beschriftet gewesen sein.

Ein schwarzer Pkw, der vor dem Pkw des 34-jährigen in Richtung Brake unterwegs gewesen ist, musste nach links auf die Berme ausweichen, wobei es zu einem Beinahezusammenstoß gekommen sein soll.

Fahrzeugführer oder Fahrzeugführerinnen, die die Situation beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

Eine 34-jährige Frau aus Brake befuhr mit einem dunklen Kombi den linken Fahrstreifen der B212 in Richtung Nordenham. Kurz hinter dem Golzwarder Kreuz soll plötzlich ein dunkler Pkw aus dem Gegenverkehr auf den Fahrstreifen der 34-Jährigen gewechselt haben. Sie gab später gegenüber der Polizei an, dass sie nach links habe ausweichen müssen, um einen Frontalzusammenstoß mit dem dunklen Pkw zu verhindern. Ihr entgegenkommende Fahrzeuge wiederum haben nach rechts auf den Grünsteifen ausweichen müssen, um nicht mit dem Kombi der Frau zu kollidieren.

