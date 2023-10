POL-NMS: 231021-1-pdnms zwei angemeldete Kundgebungen in Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster (ots)

Neumünster/Am 21.10.2023 fanden ab 09.30 Uhr in Neumünster zwei Kundgebungen im Stadtgebiet statt. Zum einen hatte die "Neue Heimat" unter dem Motto "Sicherheit in Neumünster! Keine weiteren Migranten in unserer Stadt + Kriminelle raus! Deutsche Grenzen sichern!" auf dem Gänsemarkt aufgerufen. Und zum anderen hatte eine Gruppe unter dem Motto "Refugees Welcome - Kein Fußbreit der NPD" eingeladen. Sie führte ihre Veranstaltung in Sicht- und Rufweite der anderen auf einer Fläche im Kuhberg vor der Hausnummer 43 durch. Die Stimmung war aufgeheizt, konnte jedoch jederzeit von den Einsatzkräften beherrscht werden. Um 11.30 Uhr beendete die Neue Heimat ihre Kundgebung, bei der zu Beginn 20 und später bis zu 60 Teilnehmende anwesend waren. Die andere Veranstaltung, an der 100 Teilnehmende vor Ort waren, waren auch die Parteien der Grünen, der FDP sowie der SPD anwesend. Anschließend wurde noch ein Aufzug über die Straße Alter Kirchweg zum Bahnhof durchgeführt. Alle Veranstaltungen konnten friedlich durchgeführt werden.

