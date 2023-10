POL-NMS: 231020-3-pdnms LKW fährt auf Stauende auf der A 7, Neumünster, Update

Rendsburg (ots) - Am 16.10.2023 gegen 16.10 Uhr kam es zu einer eher ungewöhnlichen Verkehrsunfallflucht in der Loher Straße in Rendsburg, hier war nämlich nach einem Auffahrunfall der Geschädigte mit seinem Fahrzeug geflüchtet. Der Unfallverursacher, ein 23 jähriger Rendsburger, war mit seinem VW Kombi auf der Loher Straße in Richtung Kreisverkehr Büsumer ...

