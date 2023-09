Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Eigentümer von Kabeltrommeln und Kabeln gesucht

Neubrandenburg (ots)

Am 18.08.2023 wurden die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg informiert, dass in der Brohmer Straße in Neubrandenburg mehrere Kabeltrommeln mit Kabeln sowie diverse lose Kabel aufgefunden wurden. Die Beamten konnten vor Ort mit dem Hinweisgeber sprechen. Dieser gab an, dass er die Kabel in einem Gebüsch hinter einem durchtrennten Zaun aufgefunden hat. Diese wurden augenscheinlich mit Laub und Ästen abgedeckt und vermutlich zum späteren Abtransport bereitgestellt. Die Beamten haben die Kabeltrommeln und Kabel zur Eigentumssicherung sichergestellt. Es handelt sich augenscheinlich um Netzwerk- und Telefonkabel (siehe angefügtes Foto).

Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen. Die Ermittlungen haben ergeben, dass die Kabeltrommeln und Kabel bereits am Morgen des 15.08.2023 dort gelegen haben. Die Absuche in der unmittelbaren Umgebung auf möglichen Baustellen etc. hat nicht zum Bekanntmachen des rechtmäßigen Eigentümers geführt. Eine Diebstahlsanzeige zu den sichergestellten Kabeln und Kabeltrommeln liegt ebenfalls nicht vor.

Aus diesem Grund sucht die Polizei nun öffentlich nach dem rechtmäßigen Eigentümer der auf dem Foto abgebildeten Kabel und Kabeltrommeln. Der Eigentümer oder auch Personen, die Hinweise zum Eigentümer geben können, melden sich bitte bei der Polizei. Wer Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen kann, die die Kabel und Kabeltrommeln an dem Ort abgelegt haben, melden sich bitte ebenfalls bei der Polizei. Eine Kontaktaufnahme ist zu Bürozeiten unter 0395-5582 5007 oder auch per Mail unter pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de möglich.

