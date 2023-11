POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Sandkrug

Delmenhorst (ots) - Ein Fußgänger wurde am Donnerstag, 23. November 2023, 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Delmenhorst verletzt und musste in ein Krankenhaus gefahren werden. Zur Unfallzeit befuhr ein 53-jähriger Delmenhorster mit einem Hyundai den Brendelweg. Beim Linksabbiegen in die Adelheider Straße erkannte er den die Fahrbahn querenden, ...

mehr