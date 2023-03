Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim/Gustavsburg: Verkehrskontrollen der Polizei/Unter Drogen, betrunken und ohne Führerschein

Bischofsheim/Gustavsburg (ots)

Am Montag (27.03.), zwischen 14.00 Uhr und 22.30 Uhr, wurden von Beamten der Polizeistation Bischofsheim sowie Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei Verkehrskontrollen in Bischofsheim "Am Schindberg" sowie in Gustavsburg auf der Bundesstraße 43, in Höhe der A 671 und im Bereich der Kostheimer Brücke durchgeführt. Insgesamt überprüften die Ordnungshüter hierbei 53 Fahrzeuge und 66 Personen.

Bei der Kontrolle in Gustavsburg auf der Bundesstraße 43 wurde gegen 20.15 Uhr ein 47-jähriger Autofahrer überprüft, der sein Fahrzeug unter Alkoholeinfluss führte. Ein Atemalkoholtest zeigte 1,29 Promille an. Er musste anschließend eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde von der Polizei einbehalten. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. An gleicher Stelle wurde gegen 21.00 Uhr zudem ein 27 Jahre alter Fahrer unter Kokaineinfluss gestoppt. Auch ihm droht nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Bereits gegen 18.00 Uhr nahmen die Kontrolleure im Bereich der Kostheimer Brücke einen 35 Jahre alten Autofahrer genauer unter die Lupe. Er konnte lediglich einen ausländischen Führerschein vorweisen, welcher in Deutschland nicht gültig ist. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Weiterhin wurden von den Polizistinnen und Polizisten verschiedene andere Verkehrsverstöße, wie 19 Geschwindigkeitsverstöße und 13 Verstöße gegen die Gurtpflicht im Rahmen der Kontrolle geahndet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell