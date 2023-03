Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Lastenrad aus Tiefgarage entwendet

Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Auf ein Lastenrad, abgestellt in einer Tiefgarage in der Heidelberger Landstraße, nahe einem Tauchgeschäft, hatten es Kriminelle am Montag (27.3.) abgesehen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter zwischen 15 Uhr und 22.40 Uhr Zugang zu dem Gebäude, durchtrennten die Sicherungskette des hochwertigen Rades vom Hersteller Riese und Müller und suchten damit das Weite. Das Kommissariat 43 ermittelt wegen des besonders schweren Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Diebesguts entgegen.

