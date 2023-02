Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Polizeieinsatz nach Beziehungsstreit + Kabel und Baumaterial erbeutet + Multimediasystem ausgebaut + Reifen von Neuwagen geklaut + Nach Unfallflucht sucht Polizei roten Opel +

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Rodenbach: Beziehungsstreit eskaliert -

Gestern Abend rückten Polizeistreifen und ein Rettungswagen zu einem Einsatz in der Nassaustraße aus. Dort war ein Beziehungsstreit eskaliert. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 45-jährige Täter auf seine 33-jährige Lebensgefährtin einschlug und hierbei mutmaßlich auch eine Stange einsetzte. Die Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung der Verletzten. Im Anschluss wurde sie zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus transportiert. Der Täter flüchtete. Bei der Suche nach dem 45-Jährigen kam auch ein Polizeihund zum Einsatz. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und fahndet nun nach dem Täter.

Haiger-Kalteiche: Kabel und Baumaterial gestohlen -

Auf Beute aus einer auf Wind-Systeme spezialisierte Firma hatten es Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag abgesehen. Zwischen 01.50 Uhr und 03.05 Uhr suchten sie das im Kalteiche-Ring gelegene Gelände auf, durchtrennten den Grundstückszaun und griffen sich mehrere Kabeltrommeln, Kabel sowie Baumaterial. Zudem montierten sie von einem Firmenwagen die Kennzeichen DIL-JL 338 ab. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter einen Sprinter zum Abtransport ihrer Beute benutzten. Die Reparatur des Zauns wird etwa 2.000 Euro kosten. Angaben zum Wert der Beute können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeuge, die im Kalteiche-Ring in diesem Zusammenhang auffielen, nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Technik aus Golf geklaut -

Mit dem Multimediasystem eines blauen VW Golfs suchten Autoaufbrecher in der Bahnhofstraße das Weite. Die Täter schlugen die Scheibe der Fahrertür ein und montierten das fest verbaute System aus dem Armaturenbereich aus. Die Schäden durch den Aufbruch und den Ausbau belaufen sich auf rund 300 Euro. Der Wert des Multimediasystems liegt bei etwa 3.500 Euro. Zeugen, die die Täter am frühen Dienstagmorgen, zwischen 01.45 Uhr und 02.00 Uhr an dem in der Bahnhofstraße geparkten blauen Golf beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Frohnhausen: Reifensätze mitgehen lassen -

Reifensätze von dem Gelände eines Autohändlers in der Hauptstraße rückten am Wochenende in den Fokus unbekannter Diebe. In der Nacht von Sonntag auf Montag bockten die Täter zwei Nissan-Neuwagen vom Typ "Juke" auf Pflastersteine auf und montierten die kompletten Reifensätze im Gesamtwert von rund 3.700 Euro ab. Wer hat die Diebe auf dem am Ortsausgang in Richtung Wissenbach gelegenen Gelände beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Breitscheid: Nach Unfall abgehauen / Polizei fahndet nach rotem Opel -

Nach einem Unfall im Schwarzen Weg fahndet die Dillenburger Polizei nach einem roten Opel mit frischem Frontschaden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Opel-Fahrer zwischen dem 20.01.2023, gegen 16.00 Uhr und dem 26.01.2023, gegen 09.00 Uhr auf dem Schwarzen Weg unterwegs war, in Höhe der Hausnummer 8 von der Fahrbahn abkam und gegen eine Betonmauer krachte. An der Unfallstelle blieben rotfarbene Fahrzeugteile des Opels zurück. Eine Recherche ergab, dass sie von einem Opel Astra G, Baureihe 1998 bis 2005, oder einem Opel Zafira A, Baureihe 1999 bis 2005, stammen. Der Wagen hat durch den Aufprall einen deutlichen Frontschaden davongetragen. Der Unfallfluchtermittler sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Aufprall des roten Opels gegen die Mauer im Schwarzen Weg beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wo ist ein roter Opel Astra G oder ein roter Opel Zafira A mit frischem Unfallschaden aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell