Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Schaden an Citroen + Auffahrunfall bei Rotlicht + Fahrerflucht bei Aldi + Kranz auf Bissenberger Friedhof angesteckt +

Dillenburg (ots)

--

Haiger: Citroen an Schule beschädigt -

Am Mittwochmorgen beschädigte ein Unbekannter einen an der Johann-Textor-Schule geparkten Citroen. Der schwarze "C3" mit Zulassung im Westerwaldkreis (WW-Kennzeichen) stand zwischen 07.50 Uhr und 13.10 Uhr auf dem Lehrerparkplatz. Der Täter ließ Schäden an einem Kotflügel und der Motorhaube zurück. Die Reparatur wird rund 800 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Hermannstein: Bei Rotlicht aufgefahren -

Ein Auffahrunfall auf der Hermannsteiner Straße forderte gestern Nachmittag zwei Leichtverletzte. Gegen 15.00 Uhr musste die 54-jährige Fahrerin eines Audis wegen Rotlicht an einer Ampel halten. Der Fahrer des ihr folgenden Opels erkannte dies zu spät und prallte in das Heck des A1. Die in Aßlar lebende Audifahrerin klagte an der Unfallstelle über Nacken- und Kopfschmerzen. Der 59-jährige Unfallfahrer aus Ehringshausen trug eine Schnittwunde an einer Hand davon. Rettungssanitäter übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Die Aßlarerin wurde zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert. Der Opel musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Angaben zu den Blechschäden können momentan nicht gemacht werden.

Wetzlar-Dutenhofen: Unfallflucht am Aldi-Markt -

Nach einem Parkplatzrempler auf dem Aldi-Parkplatz in der Wellergasse bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Donnerstagnachmittag stand dort ein schwarzer VW Golf. Zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr touchierte ein flüchtiger Unfallfahrer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, die linke Fahrzeugseite des Golfs und ließ einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Beim Einparken, so die Golffahrerin, habe links neben ihr auf der Parkfläche ein weißer Mercedes gestanden. Da an der Schadenstelle am schwarzen Golf weißer Lack des Unfallwagens zurückblieb, schließt die Polizei derzeit nicht aus, dass der Fahrer des weißen Mercedes den Unfall verursachte. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder die Angaben zu dem weißen Mercedes oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun-Bissenberg: Auf Friedhof gezündelt -

Auf dem Bissenberger Friedhof steckte ein Unbekannter einen Blumenkranz in Brand. Der Täter nahm einen Trauerkranz von einem Grab, hängte das Gebinde an die Eingangstür zur Trauerhalle und zündete es an. Der geringe Sachschaden durch das Feuer kann noch nicht beziffert. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Täter im Zeitraum von Montagnachmittag, gegen 15.00 Uhr und Dienstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr beobachtet? Wem sind im genannten Zeitraum auf dem Friedhof Personen aufgefallen? Hinweise nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (0661) 9180 entgegen.

Guido, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell