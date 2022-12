Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unfallflucht auf der Wöschhalde (05.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Opfer einer Unfallflucht geworden ist der Besitzer eines Skoda Oktavia am Montagnachmittag im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 16.30 Uhr. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte den auf der Straße "Wöschhalde" geparkten Skoda und machte sich aus dem Staub, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Villingen, Telefon 07721 601-0, zu melden.

