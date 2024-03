Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Vorfall zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin - Fußgängerin und Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 14.03.2024, gegen 13:45 Uhr, kam es auf einem Parkplatz in der Baumgartnerstraße in Lörrach zu einem Disput zwischen einem 39-jährigen Autofahrer und einer unbekannten älteren Fußgängerin. Zuvor soll der Autofahrer die Fußgängerin beim Wenden gefährdet haben. Bei der Schranke an der Zufahrt zu dem Parkplatz kam es in der Folge zu einem Streitgespräch zwischen den beiden. Sie sollen sich gegenseitig angegangen haben, wobei es nochmals zu einer Gefährdung der Fußgängerin gekommen sein soll. Das Polizeirevier Lörrach sucht die unbekannte Fußgängerin und bittet ebenfalls Zeugen, sich zu melden (Kontakt 07621 176-0).

